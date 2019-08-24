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Происшествия

Полицейское авто сбило на переходе двух женщин во Львове (фото)

9:25 24 августа 2019 44
Авто полиции
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Во Львове произошло ДТП с участием полицейских, в результате которого пострадали два пешехода.

- По предварительной информации, ДТП произошло во Львове в пятницу, 23 августа. Экипаж полиции на служебном автомобиле марки «Mitsubishi Outlander» осуществил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть улицы. Вследствие этого пешеходы получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается, — сообщает Государственное бюро расследований.

По информации «ФАКТОВ», наезд произошел на улице Зеленой, на регулированном пешеходном переходе.

Как сообщали «ФАКТЫ», две недели назад в Киеве Audi влетело в полицейскую машину Renault, которая как раз спешила на вызов. В конце июля полицейские сбили ребенка на пешеходном переходе в Херсоне.

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