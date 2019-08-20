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Бой Ломаченко — Кэмпбелл: британец получит рекордный гонорар в карьере
Британский боксер Люк Кэмпбелл (20 побед, 16 из них — нокаутом, 2 поражения) получит рекордное в своей карьере вознаграждение за бой с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение).
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ
Как сообщает сайт Sport Arena, банковский счет Кэмпбелла пополнится на один миллион фунтов стерлингов (1,2 млн долларов). При этом наш соотечественник заработает за бой почти в четыре раза больше — 4 миллиона долларов. Правда, из этой суммы сам боксер получит лишь около 50% — остальное уйдет на выплаты комиссии менеджеру, промоутерской компании и налогов.
Напомним, что бой между Ломаченко и Кэмпбеллом пройдет 31 августа в Лондоне на O2 Arena. Как сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн, еще неделю назад все билеты на предстоящий поединок были распроданы (арена способна вместить 20 тысяч болельщиков).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что побитый Ломаченко британец Энтони Кролла считает, что Кэмпбелл продержится в предстоящем бою максимум до седьмого-восьмого раунда.
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