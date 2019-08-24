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Спорт

Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой

9:22 25 августа 2019 203
Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 24 августа, в Лондоне на O2 Arena, вмещающей 20 тысяч зрителей, пройдет бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 16 из них — нокаутом, 2 поражения).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО БОЯ ЛОМАЧЕНКО — КЭМПБЕЛЛ.

Ведущие украинские и мировые букмекеры практически не сомневаются в победе нашего соотечественника, при этом довольно высоко оценивают вероятность того, что поединок завершится досрочно.

Предлагаем вам ознакомиться с котировками, которые выставлены на предстоящий бой.

«Фаворит Спорт»: победа Ломаченко — 1,05, ничья — 34,00, победа Кэмпбелла — 10,80. Досрочная победа Ломаченко — 1,37, победа Ломаченко по очкам — 3,00, досрочная победа Кэмпбелла — 15,00, победа Кэмпбелла по очкам — 23,00.

Париматч: победа Ломаченко — 1,06, ничья — 26,00, победа Кэмпбелла — 9,25. Досрочная победа Ломаченко — 1,40, победа Ломаченко по очкам — 3,50, досрочная победа Кэмпбелла — 13,00, победа Кэмпбелла по очкам — 23,00.

«Марафон»: победа Ломаченко — 1,081, ничья — 35,00, победа Кэмпбелла — 9,10. Досрочная победа Ломаченко — 1,51, победа Ломаченко по очкам — 3,24, досрочная победа Кэмпбелла — 13,00, победа Кэмпбелла по очкам — 22,00.

Bet 365: победа Ломаченко — 1,062, ничья — 26,0, победа Кэмпбелла — 9,00. Досрочная победа Ломаченко — 1,40, победа Ломаченко по очкам — 3,50, досрочная победа Кэмпбелла — 13,00, победа Кэмпбелла по очкам — 23,00.

William Hill: победа Ломаченко — 1,06, ничья — 26,0, победа Кэмпбелла — 9,00. Досрочная победа Ломаченко — 1,36, победа Ломаченко по очкам — 3,50, досрочная победа Кэмпбелла — 13,00, победа Кэмпбелла по очкам — 21,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко хочет наказать в ринге американца Теофимо Лопеса за нелицеприятные высказывания в свой адрес.

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