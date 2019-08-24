Украина

Борьба за независимость Украины началась более 100 лет назад, — Зеленский на Крещатике

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Майдане Незалежности в Киеве, открывая официальные церемонии.

Он напомнил украинцам самые яркие страницы истории нашей страны и признался, за что он любит Украину.

«За что ты любишь свою маму? Потому что она тебя родила», — сказал он.

Он также сравнил аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе с тем, как чувствует себя мать, у которой отобрали двух детей. Одному из них выдали чужой паспорт и теперь уверяют, что ему с ним лучше, чем с родной матерью, а второго — закрыли в соседней комнате, куда мать не может войти. Ей говорят, что с ним все хорошо, но она слышит, как он каждый день плачет и страдает.

Также Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с SMS об оперативной ситуации на фронта. По словам главы государства, он мечтает о том, чтобы в этом сообщении когда-то мог прочитать: «Обстрелов 0, погибших 0».

Напомним, в Киеве пройдет также патриотический Марш защитников Украины. Его ветераны и волонтеры решили провести после того, как президент распорядился об отказе от проведения военного парада.

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