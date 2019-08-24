Украина

В 2014 году Украина родилась во второй раз, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступил с речью на официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости в центре Киева.

«Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А некоторые показали, что не боятся снайперских пуль. Мы узнали, что сотня может быть Небесной. Всей страной мы собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры. Вся страна у телеэкранов следила за новостями с Донбасса. Тогда мы родились второй раз. Как страна и как общество объединились. Вспомнили то забытое чувство, когда ты гордишься своей родиной», — сказал президент.

Глава государства добавил: «Здесь собрались наши воины, родственники погибших Героев, волонтеры, те, кто учит и те, кто спасает жизни. Здесь наше будущее — наши дети. Это наши тысячи причин любить Украину».

«Когда-то меня спросили: „за что ты любишь Украину?“. А за что ты любишь свою маму? Она тебя родила и воспитала. Я здесь родился. Я люблю наш флаг, люблю нашу землю!», — резюмировал Зеленский.

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