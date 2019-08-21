День Независимости Украины: онлайн-трансляция Марша достоинства на Майдане

Украина

В День независимости Украины в центре Киева состоится Марш достоинства, онлайн-трансляция которого начнется утром в субботу, 24 августа.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил военный парад на Крещатике, пообещав направить выделенные на организацию этого мероприятия средства на выплату премий всем военнослужащим.

Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Ветераны АТО и действующие военнослужащие решили провести в День независимости свое мероприятие, назвав его Маршем защитников Украины. После этого в Офисе президента заявили, что шествие по Крещатику таки состоится. Так глава ОП Андрей Богдан сообщил, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины, а ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. В марше запланировано участие медиков, учителей, спортсменов, дипломатов, волонтеров, а также руководства страны во главе с Зеленским. После этого состоится концерт, организацией которого, «занимается один из самых известных украинских режиссеров».

Шествие по Крещатику назвали Маршем достоинства, а на территории завода им. Антонова состоялась репетиция, которой руководил украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев. На кадрах с репетиции видно, что задуманное режиссерами, мало чем отличается от традиционного парада. Разве что, без участия военной техники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Степан Полторак подписал приказ, согласно которому ко Дню независимости военнослужащие получат денежные премии. По 1000 гривен получат «срочники» и курсанты, а военнослужащим, привлекавшимся в этом году к выполнению задач в зоне проведения операции Объединенных сил, выплатят по 2000 гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter