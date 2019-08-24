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Стиль жизни

Шикарное платье и сине-желтые украшения: как Тина Кароль пела гимн Украины на крыше в центре Киева (фото, видео)

10:58 24 августа 2019 192
Тина Кароль
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Тина Кароль, которая удостоилась чести исполнить гимн Украины во время Марша достоинства в центре Киева, поразила всех своим нарядом.

Тина Кароль пела «Ще не вмерла Україна» на крыше консерватории — такой была идея режиссера торжества Алана Бадоева.

Певица для этого выбрала шикарное белое платье арабского бренда ASHI. В этом наряде она особенно эффектно смотрелась на крыше.

Дополнили образ сине-желтое ожерелье от украинского бренда Guzema jewelry в виде колосков, а также кольцо от Ukrzoloto в цветах флага Украины.

Тина Кароль

Тина Кароль

Отметим, что ранее гимн исполнял ансамбль Вооруженных сил Украины. В этом году, кроме Тины Кароль, к исполнению гимна присоединились и другие звезды. Так, пела представительница детского "Евровидения-2018" Дарина Красновицкая, а Алина Паш даже зачитала рэп.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol_fan_tina)

Напомним, что в белом наряде появилась на Марше достоинства и первая леди Украины Елена Зеленская.

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