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Шикарное платье и сине-желтые украшения: как Тина Кароль пела гимн Украины на крыше в центре Киева (фото, видео)
Украинская певица Тина Кароль, которая удостоилась чести исполнить гимн Украины во время Марша достоинства в центре Киева, поразила всех своим нарядом.
Тина Кароль пела «Ще не вмерла Україна» на крыше консерватории — такой была идея режиссера торжества Алана Бадоева.
Певица для этого выбрала шикарное белое платье арабского бренда ASHI. В этом наряде она особенно эффектно смотрелась на крыше.
Дополнили образ сине-желтое ожерелье от украинского бренда Guzema jewelry в виде колосков, а также кольцо от Ukrzoloto в цветах флага Украины.
Отметим, что ранее гимн исполнял ансамбль Вооруженных сил Украины. В этом году, кроме Тины Кароль, к исполнению гимна присоединились и другие звезды. Так, пела представительница детского "Евровидения-2018" Дарина Красновицкая, а Алина Паш даже зачитала рэп.
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Напомним, что в белом наряде появилась на Марше достоинства и первая леди Украины Елена Зеленская.
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