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Под Ровно женщина задушила мужа и расчленила его тело
Жестокое убийство с «расчлененкой» произошло в пятницу, 23 августа, в Обарово Ровенской области.
«Как установила следственно-оперативная группа, супружеская пара местных жителей на протяжении долгого времени не ладили между собой: 47-летний муж постоянно избивал свою 49-летнюю жену и издевался над ней, что неоднократно видели соседи. По словам женщины, ее терпение кончилось — она задушила руками и веревкой спящего супруга, отрезала голову ножом и попыталась расчленить его тело с помощью топора», — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.
Скорее всего, женщина после убийства пришла в себя и рассказала о произошедшем соседям, а уже те вызвали полицию. В настоящий момент она задержана и помещена в СИЗО, ей объявили о подозрении в совершении преступления.
Для определения подсудности подозреваемой назначена психиатрическая экспертиза. Ей может угрожать от семи до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие.
Как писали «ФАКТЫ», 24 августа в селе Микитинцы Ивано-Франковской области в результате взрыва погибли мужчина и женщина. Ветеран АТО после ссоры с женой взорвал гранату и убил себя и ее.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...