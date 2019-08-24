Происшествия

Под Одессой в караоке-клубе и детском центре произошел пожар (фото)

В субботу, 24 августа, в городе Черноморске, неподалеку от Одессы, в караоке-клубе, в котором также находится развлекательный центр для детей, произошел масштабный пожар.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, днем в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании по улице Первого мая. По прибытию первых пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание на третьем этаже пристройки к местному дому быта коммунального предприятия «Радуга». В данной пристройке располагатся, в том числе, частный караоке-клуб TU: SE и детский центр «Тусик».

Как отметили в главке, подразделения работали по повышенному номеру вызова «Пожар № 2». Сложность тушения была обусловлена быстрым распространением огня по деревянным конструкциям на большую площадь и угрозой разрушения строительных конструкций трехэтажной пристройки. Кроме того, имела место реальная угроза переноса огня на вплотную стоящее здание дома быта.

«Во время тушения пожара сотрудниками ГСЧС были эвакуированы 7 человек с первого этажа здания», — сообщили в ведомстве.

Более трех часов (!) понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пламя на площади 350 квадратных метров, К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По данным представителя главка, возгорание произошло в детском центре.

Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционной системы.

Как видим, урок с ужасающими последствиями — пожар в детском спортивно-оздоровительном центе «Виктория», унесшем жизни троих несовершеннолетних девочек — пошел, как говорится, не впрок.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 — госпитализированы.

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