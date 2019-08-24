Спорт

В субботу, 24 августа, в День Независимости Украины, поединками в Киеве и Александрии стартовала программа 5-го тура чемпионата страны.

Чемпионат Украины. 5-й тур

«Колос» (Коваливка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:3 (Пердута, 4, 54, Коломоец, 73). Молодежные составы — 1:2.

«Александрия» — «Десна» (Чернигов) — 0:3 (Д.Фаворов, 50, с пенальти, Кузык, 69, Филиппов, 90+1). На 48-й минуте удален Мирошниченко («Александрия»). Молодежные составы — 5:0.

«Динамо» (Киев) — «Олимпик» (Донецк) — 1:1 (Цыганков, 63 — Политыло, 52). На 68-й минуте удален Гришко («Олимпик»), а на 85-й — Вербич («Динамо»).

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Кадири, Буяльский, Цыганков, Шепелев (де Пена, 79, Вербич, Родригес (Соль, 84).

На матч с «Олимпиком» киевляне выходили под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко, последнее время работавшего спортивным директором клуба, возглавившего команду после того, как вылет из Лиги чемпионов и поражение от «Шахтера» в чемпионате привели к отставке Александра Хацкевича.

Примечательно, что и «Олимпик» перед этой игрой расстался со своим наставником — бразилец Жулио Сезар был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. Обидчивый специалист, в свое время в составе «Реала» выигрывавший Лигу чемпионов, даже не попрощался с командой, о чем рассказал капитан «олимпийцев» Дмитрий Гришко.

«Динамо» довелось изрядно помучиться с соперником, который к тому же испытывал серьезные кадровые проблемы (при подготовке к предстоящей встрече в распоряжении Игоря Климовского, взявшего на себя бразды правления, было всего 14 футболистов). После «сухого» первого тайма киевляне первыми пропустили, когда хорошо разыгранную комбинацию точным ударом завершил Политыло, однако вскоре Цыганков продемонстрировал свое мастерство, мастерски уложив мяч в угол ворот. Этот гол стал для Виктора 35-м в чемпионатах Украины — согласитесь, неплохой показатель для 21-летнего футболиста…

Гол Политыло («Олимпик»), 52-я минута

Гол Цыганкова («Динамо»), 62-я минута

На последние 20 минут матча хозяева получили численное преимущество после того, как прямую красную карточку получил капитан «Олимпика» Гришко, но штурм ворот соперника результата не принес, к тому же за излишнюю эмоциональность также досрочно покинул поле киевлянин Вербич. В итоге 1:1 — в первом матче под руководством нового тренерского штаба «Динамо» победить не удалось, и «Шахтер» получает хорошую возможность еще больше оторваться от киевлян.

Новичок премьер-лиги, «Колос» из Коваливки, после уверенного старта в высшем дивизионе не может выиграть уже в третьем матче подряд. На этот раз подопечные Руслана Костышина на столичной «Оболонь Арене» были разгромлены «Ворсклой». В 15-й игре полтавчан под руководством Виталия Косовского первый в карьере дубль оформил защитник Пердута, еще один мяч в концовке встречи забил Коломоец. Вот такой подарок получился президенту «Ворсклы» Роману Черняку на день рождения…

«Александрия», которой чуть менее чем через месяц стартовать в групповом турнире Лиги Европы, пока результатами в национальном чемпионате не впечатляет. На этот раз подопечные Владимира Шарана потерпели поражение на домашней арене от черниговской «Десны». Практически ничего не создав в первом тайме, буквально сразу же после перерыва хозяева остались в меньшинстве после удаления Мирошниченко, который «привез» к тому же пенальти в свои ворота. Два же мяча Кузыка и Филиппова довели дело до разгрома.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 12 (4);

2. «Десна» — 10 (5);

3. «Динамо» — 7 (4);

4. «Заря» — 7 (4);

5. «Ворскла» — 7 (5);

6. «Колос» — 7 (5);

7. «Александрия» — 6 (5);

8. «Днепр-1» — 5 (4);

9. «Мариуполь» — 4 (3);

10. «Карпаты» — 4 (4);

11. «Львов» — 3 (4);

12. «Олимпик» — 1 (5).

Также в рамках 5-го тура чемпионата Украины будут сыграны следующие матчи: «Карпаты» — «Заря», «Шахтер» — «Мариуполь» (25 августа) и «Днепр-1» — «Львов» (26 августа).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» не забил пятый (!) подряд пенальти, но все же увез победу из Львова.

Фото ФК «Динамо»

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