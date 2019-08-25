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Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя
Знаменитый российский актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию.
Как сообщает РЕН ТВ, актер почувствовал себя плохо после употребления алкоголя и его доставили в одну из московских клиник.
Представители звезды фильмов «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и других пока не комментировали ситуацию.
Отметим, что с 2012 года Меньшиков занимает пост художественного руководителя театра имени Ермоловой.
Кстати, в 2004 году актер откровенно рассказал «Фактам» о своих вредных привычках, упоминая и алкоголь.
Знакомые Меньшикова говорят, что у него серьезные проблемы с давлением, но актер не заботится о своем здоровье.
Ранее сообщалось, что известный российский актер и музыкант Петр Мамонов экстренно госпитализирован в реанимацию с инфарктом. По словам жены Мамонова, врачи сейчас оценивают состояние артиста как стабильное.
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