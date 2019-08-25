В Киеве "накрыли" крупную лабораторию, снабжавшую военных наркотиками (фото)

Происшествия

В Киеве поймали наркодилеров во время передачи двух килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим. Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры центрального региона Украины.

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах.

Двух злоумышленников задержали «на горячем». «Рыночная» стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 000 гривен. В ходе следственных действий также ликвидировали «нарколабораторию», с помощью которой изготавливались психотропы.

Двум наркоторговцам уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Они взяты судом под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 152 600 гривен залога.

Как писали «ФАКТЫ», месяц назад в Макаровском районе (Киевская область) сотрудники СБУ «накрыли» нарколабораторию организованной транснациональной преступной организации «Химпром».

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