Под Киевом СБУ "накрыла" еще одну мощную нарколабораторию "Химпрома" (фото)

Украина

В Макаровском районе (Киевская область) сотрудники СБУ «накрыли» нарколабораторию организованной транснациональной преступной организации «Химпром». По словам генерального прокурора Юрия Луценко, это стало возможным после задержаний наркоторговцев из этой группировки в марте 2019 года.

«В марте СБУ и ГПУ задержали группу наркоторговцев с ежедневным оборотом 20 тысяч доз. В любой стране это бы стало топ-новостью всех СМИ, правоохранителей поблагодарил бы президент и депутаты. Нашу страну, захваченную выборами, эта спецоперация заинтересовала лишь на пару минут в новостных программах. Мы же работали дальше. В результате следственных действий по этой банде 23 июля накрыли нарколабораторию в Макаровском районе Киевской области», — написал Юрий Луценко на своей страничке в социальных сетях.

Тем временем в СБУ сообщили, что во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что руководители преступной группировки — граждане России, с 2016 года находящиеся за пределом нашей страны — пытаются восстановить сеть по торговле наркотиками. А 23 июля была прекращена работа нарколаборатории группировки в Киевской области, в которой ежемесячно изготавливалось более двухсот килограммов наркотиков. «Во время следственных действий правоохранители задержали шесть человек, в том числе двух ИТ-специалистов, которые технически обеспечивали работу более сорока новых участников преступной организации, работающие в разных регионах Украины», — говорится в сообщении.

У наркоторговцев изъяли 180 килограммов готового наркотического средства СК («соль») или альфа-pvp, стоимость которого на «черном» рынке составляет почти 5 миллионов долларов. Также были изъяты две противотанковые гранаты РПГ-22, черновые записи и «бухгалтерия» наркодельцов.

«Полученная правоохранителями информация свидетельствует о попытке руководителей преступной организации оказывать давление на следствие. Установлено, что ими были заказаны и профинансированы митинги так называемых „активистов“ под стенами Генпрокуратуры для компрометации следователей. Также, стало известно о заказе через электронные СМИ ложных статей о якобы „крышевании“ правоохранителями деятельности наркосиндиката», — добавляют в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская полиция провела успешную спецоперацию, в результате которой изъяты 400 килограммов кокаина из Колумбии, который предназначался для продажи в странах Западной Европы.

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