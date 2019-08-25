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Такой вот "русский мир": сеть насмешило видео драки на свадьбе в Донецке

В сеть попало видео, снятое во время свадьбы в оккупированном Донецке. Во время свадьбы произошла словесная перепалка между двумя женщинами, переросшая в драку. Видео опубликовал блогер Мугабе Тиливижн в Twitter.

«Настоящая русская свадьба в оккупированном Донецке», — написал он.

Внимание: на видео звучит ненормативная лексика!

В сети активно обсуждают видео.

«Ну русская свадьба не может быть без драки! Но зачем невеста показывает всем свои трусы?» — написал один из них.

«Наверное, задирает подол, чтобы не наступить грязными стопами без тухлёв», — предположил второй.

«Нет тут явная демонстрация своего нижнего белья в ем окружающим», — пришел к выводу третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети «без купюр» рассказали, что представляет из себя оккупированный боевиками Донецк. Впечатлениями от поездки к двоюродной бабушке поделился пользователь Vladyslav Romanovich.

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