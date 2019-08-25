- 10:51 На окружной дороге под Харьковом рухнул мост: фото и видео с места событий
- 10:44 Стало известно, почему Богдан предпочел Францию Украине в День независимости
- 10:06 Я не боюсь смеяться над собой, потому и согласился участвовать в «Танцях з зірками», — Дзидзьо
- 09:59 В Украине из-за жары объявлен наивысший уровень пожарной опасности, но на Западе уже понадобятся зонты
- 09:38 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Мариуполь»: расписание трансляций матчей 5-го тура УПЛ
- 09:32 Такой вот "русский мир": сеть насмешило видео драки на свадьбе в Донецке
- 09:22 Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой
- 09:18 Первая в мире смерть от курения электронных сигарет зафиксирована в США
- 09:03 «Моя цель — стать олимпийским чемпионом»: 13-летний украинец выиграл чемпионат Европы по прыжкам в воду
- 08:56 Пропагандисты Кремля будут в шоке: в сети попали яркие фото "бандеровского" Донбасса
- 08:37 Ковалев жестким нокаутом защитил чемпионский пояс и настроен на встречу с Гвоздиком: полное видео боя
- 08:36 В супермаркете Днепра военный спас кассиршу, потерявшую сознание
Такой вот "русский мир": сеть насмешило видео драки на свадьбе в Донецке
В сеть попало видео, снятое во время свадьбы в оккупированном Донецке. Во время свадьбы произошла словесная перепалка между двумя женщинами, переросшая в драку. Видео опубликовал блогер Мугабе Тиливижн в Twitter.
«Настоящая русская свадьба в оккупированном Донецке», — написал он.
Внимание: на видео звучит ненормативная лексика!
Настоящая русская свадьба в оккупированном Донецке.— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) August 24, 2019
https://t.co/PDMgF6fvIZ pic.twitter.com/m3cwfLe9r6
В сети активно обсуждают видео.
«Ну русская свадьба не может быть без драки! Но зачем невеста показывает всем свои трусы?» — написал один из них.
«Наверное, задирает подол, чтобы не наступить грязными стопами без тухлёв», — предположил второй.
«Нет тут явная демонстрация своего нижнего белья в ем окружающим», — пришел к выводу третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети «без купюр» рассказали, что представляет из себя оккупированный боевиками Донецк. Впечатлениями от поездки к двоюродной бабушке поделился пользователь Vladyslav Romanovich.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...