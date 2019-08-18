Полный беспредел и атмосфера безысходности: в сети рассказали, чем живёт современный Донецк

Украина

В сети «без купюр» рассказали, что представляет из себя оккупированный боевиками Донецк. Впечатлениями от поездки к двоюродной бабушке поделился пользователь Vladyslav Romanovich.

По его словам, из-за угнетенного эмоционального состояния он был готов поехать в такое место, где его гиперактивность пропадет. Выбор был сделан в пользу Донецка, на окраине которого живет бабушка.

Прибыв поездом из Киева в Волноваху, мужчина сразу же нашел таксиста, готового отвезти его в Донецк за 450 гривен (время в пути — 1 час). Проблем на КП с украинской стороны не было, а вот на блок-посту боевиков киевлянину устроили настоящий допрос и обыск. Его заставили сдать отпечатки пальцев и сделать фото в анфас и в профиль.

В Донецке он уже в первые часы понял, что почти ВСЕ то, что показывали у нас по новостям — правда. Так, некогда миллионный город резко опустел — очень ощущается, что размеры города сильно не соответствуют нынешнему количеству населения.

При этом в глаза бросается обилие уродских и кислотных надписей про единство с РФ и особый статус Донбасса, борьбу с мифическими фашистами, георuиевскими лентами.

«Сверхгнетущая атмосфера безысходности и апатии, сложилось впечатление, что душа Донецка ушла на небеса еще в 2014-м, а бездыханное тело осквернили и сделали чучело прославляющее „русский мир“ и чужие по духу идеи», — сравнивает Владислав.

Впрочем, нашел он и положительные моменты жизни города в оккупации:

из-за отсутствия людей, улицы чистые, коммунальщики работают хорошо;

низкие цены на всё по отношению со свободной частью Украины — проезд в автобусе 3 рубля, пообедать можно за 10 долларов от пуза в хорошем кафе в центре города. Еда вкусная, и хорошее обслуживание.

«И ВСЕ. Больше положительного в Донецке нету ничего», — пишет он.

Даже экскурсия на «Донбасс Арену» оставила после себя гнетущее впечатление.

«С 2014-го года матчи на ней не проводятся, Донецк выбрал МММ Дениса Пушилина, вместо футбола… За 150 рублей я себе заказал экскурсию по стадиону, не смотря на все уверения ярой „республиканши“, что тут полно людей и приезжают люди со всего МИРА сюда — я был единственный на 52 000-м стадионе, было очень необычно и грустно. Невероятной красоты стадион, пустует уже 5 лет. санузлы потресканные, облицовка обветшала. Еще 5 лет и стадион превратится в призрак…», — констатирует автор.

По его словам, он собирался посетить еще и Луганск, но насмотревшись на жизнь в Донецке, передумал и вернулся в подконтрольную Украине Волноваху.

«Приехав назад в Волноваху, мне даже приятно было зайти в магазин, увидеть улыбки людей, расплатиться родной валютой или картой, у меня просто была эйфория! Сутки в Донецке и никаких плохих настроений, неудач, угнетения больше нету! Я рад, что просто живу свободно и летаю от осознания этого», — пишет он, выражая надежду на то, что однажды отравленный «русским миром» туман рассеется над Донецком и мы вновь увидим на Донбасс Арене, как «Шахтёр» побеждает «Реал» или «Челси».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, чего жители оккупированного Донбасса ждут от президента Украины Владимира Зеленского. При этом сами продолжают постить в сети фото разрушений и упадка родных городов.

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