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Синоптики в Украине предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса по всей территории страны в течение 25−27 августа. Об этом сообщили в ГСЧС.
«25−27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 25−27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении.
По прогнозам Укргидрометцентра, 25 августа, и в последующие дни на большинстве территории Украины ожидается до 28 градусов тепла, а на юге до 35 градусов. Лишь в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
«25 августа в Украине, кроме большинства районов Львовской области, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. На сутки — переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременные дожди, грозы», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
По Киеву 25 августа без осадков, температура ночью 13−15°, днем 25−27°, по Киевской области — тоже сухо, температура ночью 10−15°, днем 23−28°.
Чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность в Киеве и области сохранится 25−27 августа.
Как писали «ФАКТЫ», ранее заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что до конца августа в Украине сохранится преимущественно теплая погода, а на юге — даже жаркая. Прохладнее на несколько градусов может быть в северных и западных областях.
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