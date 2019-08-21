Украина

Тепло и сухо: синоптики рассказали о погоде в последние дни лета (карты)

По всем прогнозам, жара в Украине продержится до конца недели. Только в западных областях станет чуть прохладнее. При этом на всей территории страны возможен сильный ветер.

Какую погоду нам ожидать в последние дни лета, «ФАКТЫ» узнавали у известных украинских синоптиков.

— Будет тепло и в основном без осадков, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко. — До конца августа в Украине сохранится преимущественно теплая погода, а на юге — даже жаркая. Прохладнее на несколько градусов может быть в северных и западных областях.

В четверг, 22 августа, погода ожидается сухая с порывами ветра до 10 метров секунду. Днем на юге Украины воздух прогреется до +30 градусов, на западе температура опустится до отметки +22 градуса.

В пятницу, 23 августа, сохранится сухая и ветреная погода. В южных областях до +31 градуса, в западных областях прохладнее — до +22 градусов.

В субботу, 24 августа, в День независимости, ожидается погода без осадков по всей территории Украины, кроме Закарпатской области, где возможны грозы. Скорость ветра — до 8 метров в секунду. Днем на юге страны до +33 градусов, на западе — до + 24 градусов.

В воскресенье, 25 августа, будет сухо, возможны порывы ветра до 8 метров в секунду. На западе +25 градусов, в Закарпатской области местами до +30. На юге Украины еще жарче — до +32 градусов.

В понедельник, 26 августа, по всей стране будет сухо, кроме Закарпатской области, где возможны грозы. Днем ожидаются порывы ветра до 8 метров в секунду. На западе и местами на севере страны термометры покажут +27 градусов, а на юге и востоке — до +32 градусов.

Когда в Украине спадет жара, «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Леонид Горбаль:

— С 24 августа на юге страны ожидается снижение температуры воздуха до +25−27 градусов. Но к концу месяца вновь потеплеет до +29 градусов. Небольшие дожди возможны лишь 26 и 28 августа.

Другой народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» отметил, что последние дни августа будут теплыми и безоблачными. «Лишь в самом конце лета температура пойдет на понижение. Первые дни сентября будут очень холодными, потом потеплеет, но летнего зноя уже не будет. Начало сентября ожидается дождливым», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в День независимости осадков в столице не предвидится, но возможен порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха в Киеве 24 августа — до +26−27 градусов тепла.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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