- 10:51 На окружной дороге под Харьковом рухнул мост: фото и видео с места событий
- 10:44 Стало известно, почему Богдан предпочел Францию Украине в День независимости
- 10:06 Я не боюсь смеяться над собой, потому и согласился участвовать в «Танцях з зірками», — Дзидзьо
- 09:59 В Украине из-за жары объявлен наивысший уровень пожарной опасности, но на Западе уже понадобятся зонты
- 09:38 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Мариуполь»: расписание трансляций матчей 5-го тура УПЛ
- 09:32 Такой вот "русский мир": сеть насмешило видео драки на свадьбе в Донецке
- 09:22 Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой
- 09:18 Первая в мире смерть от курения электронных сигарет зафиксирована в США
- 09:03 «Моя цель — стать олимпийским чемпионом»: 13-летний украинец выиграл чемпионат Европы по прыжкам в воду
- 08:56 Пропагандисты Кремля будут в шоке: в сети попали яркие фото "бандеровского" Донбасса
- 08:37 Ковалев жестким нокаутом защитил чемпионский пояс и настроен на встречу с Гвоздиком: полное видео боя
- 08:36 В супермаркете Днепра военный спас кассиршу, потерявшую сознание
Стало известно, почему Богдан предпочел Францию Украине в День независимости
Глава Офиса президента Андрей Богдан не присутствовал на торжественных мероприятиях 23 и 24 августа по случаю Дня независимости Украины, поскольку отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе во Франции.
23 августа владелица юридической фирмы LCF Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко праздновали свадьбу. Официально брак был заключен ещё в декабре прошлого года, но торжественные мероприятия устроили сейчас, пишет LB.ua.
Ранее Огренчук и Богдан состояли в «Ассоциации юристов Украины». Недавно президент Украины Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.
Как писали «ФАКТЫ», 24 августа в День независимости Украины журналистам стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан находится во Франции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…