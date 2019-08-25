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Политика

Стало известно, почему Богдан предпочел Францию Украине в День независимости

10:44 25 августа 2019 165
Андрей Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Офиса президента Андрей Богдан не присутствовал на торжественных мероприятиях 23 и 24 августа по случаю Дня независимости Украины, поскольку отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе во Франции.

23 августа владелица юридической фирмы LCF Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко праздновали свадьбу. Официально брак был заключен ещё в декабре прошлого года, но торжественные мероприятия устроили сейчас, пишет LB.ua.

Ранее Огренчук и Богдан состояли в «Ассоциации юристов Украины». Недавно президент Украины Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

Как писали «ФАКТЫ», 24 августа в День независимости Украины журналистам стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан находится во Франции.

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