Однорукий боец «задушил» соперника за три минуты поединка ММА (фото, видео)

Спорт

В ночь с 24 на 25 августа в Бриджпорте (США) прошел престижный турнир смешанных единоборств (ММА) Bellator 225. В одном из поединков в организации успешно дебютировал американский боец Ник Ньюэлл. Все бы ничего, но спортсмен родился без части левой руки. В своем первом бою Bellator 225 33-летний американец победил своего соотечественника Кори Броунинга. Причем бой в рамках турнира Bellator 225 продлился всего три минуты и завершился уже в первом раунде после того, как Ньюэлл провел удушающий прием.

Ник Ньюэлл и Кори Броунинг

Теперь в активе Ньюэлла 18 боев в ММА, в которых он добыл 16 побед и потерпел два поражения. Для Броунинга эта неудача стала третьей в восьми боях.

Кстати, во время бойцовского вечера в Бриджпорте был установлен рекорд Bellator по скоротечности поединка. Израильтянин Авив Гозали, едва начался бой, нырнул в ноги белорусу Эдуарду Муровицкому, и через 11 секунд тот сдался после болевого приема.

11 seconds was all it took for Aviv Gozali!



Aviv locks in the fastest sub in Bellator history with this beautiful heel hook! #Bellator225 pic.twitter.com/fRDJoXIrjo — Bellator MMA (@BellatorMMA) 24 августа 2019 г.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спарринг российского бойца Максима Новоселова едва не закончился трагедией.

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