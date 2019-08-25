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Спорт

Однорукий боец «задушил» соперника за три минуты поединка ММА (фото, видео)

11:55 25 августа 2019 1259
Ник Ньюэлл
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В ночь с 24 на 25 августа в Бриджпорте (США) прошел престижный турнир смешанных единоборств (ММА) Bellator 225. В одном из поединков в организации успешно дебютировал американский боец Ник Ньюэлл. Все бы ничего, но спортсмен родился без части левой руки. В своем первом бою Bellator 225 33-летний американец победил своего соотечественника Кори Броунинга. Причем бой в рамках турнира Bellator 225 продлился всего три минуты и завершился уже в первом раунде после того, как Ньюэлл провел удушающий прием.

Ник Ньюэлл и Кори Броунинг

Теперь в активе Ньюэлла 18 боев в ММА, в которых он добыл 16 побед и потерпел два поражения. Для Броунинга эта неудача стала третьей в восьми боях.

Кстати, во время бойцовского вечера в Бриджпорте был установлен рекорд Bellator по скоротечности поединка. Израильтянин Авив Гозали, едва начался бой, нырнул в ноги белорусу Эдуарду Муровицкому, и через 11 секунд тот сдался после болевого приема.

11 seconds was all it took for Aviv Gozali!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спарринг российского бойца Максима Новоселова едва не закончился трагедией.

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