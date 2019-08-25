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Однорукий боец «задушил» соперника за три минуты поединка ММА (фото, видео)
В ночь с 24 на 25 августа в Бриджпорте (США) прошел престижный турнир смешанных единоборств (ММА) Bellator 225. В одном из поединков в организации успешно дебютировал американский боец Ник Ньюэлл. Все бы ничего, но спортсмен родился без части левой руки. В своем первом бою Bellator 225 33-летний американец победил своего соотечественника Кори Броунинга. Причем бой в рамках турнира Bellator 225 продлился всего три минуты и завершился уже в первом раунде после того, как Ньюэлл провел удушающий прием.
25 августа 2019 г.
Ник Ньюэлл и Кори Броунинг
Теперь в активе Ньюэлла 18 боев в ММА, в которых он добыл 16 побед и потерпел два поражения. Для Броунинга эта неудача стала третьей в восьми боях.
Кстати, во время бойцовского вечера в Бриджпорте был установлен рекорд Bellator по скоротечности поединка. Израильтянин Авив Гозали, едва начался бой, нырнул в ноги белорусу Эдуарду Муровицкому, и через 11 секунд тот сдался после болевого приема.
11 seconds was all it took for Aviv Gozali!
— Bellator MMA (@BellatorMMA) 24 августа 2019 г.
Aviv locks in the fastest sub in Bellator history with this beautiful heel hook! #Bellator225 pic.twitter.com/fRDJoXIrjo
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спарринг российского бойца Максима Новоселова едва не закончился трагедией.
Фото Instagram
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