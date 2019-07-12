Топором по руке: спарринг российского бойца едва не закончился трагедией (видео)

Спорт

Боец смешанных единоборств (ММА) Максим Новоселов оригинально подошел к тренировке со своим спарринг-партнером Андреем Князевым. 46-летний российский спортсмен решил использовать в поединке… топорик, который получил накануне в подарок. Князев, в свою очередь, вооружился щитом, который, правда, не уберег его от травмы — топорик пробил деревянную защиту и вонзился в руку.

«Мы хотели сделать что-то особенное, но не вышло. Я попал в больницу, где мне наложили два шва. После случившегося у меня остался шрам» — рассказал в интервью изданию Daily Mail Князев.

Отметим, что Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо. В ММА провел восемь боев, в которых одержал пять побед. В «послужном списке» спортсмена также два тюремных срока: в 1993-м он был осужден на 14 лет по обвинению в убийстве, а в 2012-м попал за решетку на три с половиной года за покровительство наркобизнеса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобежденный боец ММА из России попался на допинге.

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