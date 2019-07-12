25.83 / 26.14 29.04 / 29.52
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Топором по руке: спарринг российского бойца едва не закончился трагедией (видео)

9:55 12 июля 2019 202
Топором по руке: спарринг российского бойца едва не закончился трагедией (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Боец смешанных единоборств (ММА) Максим Новоселов оригинально подошел к тренировке со своим спарринг-партнером Андреем Князевым. 46-летний российский спортсмен решил использовать в поединке… топорик, который получил накануне в подарок. Князев, в свою очередь, вооружился щитом, который, правда, не уберег его от травмы — топорик пробил деревянную защиту и вонзился в руку.

«Мы хотели сделать что-то особенное, но не вышло. Я попал в больницу, где мне наложили два шва. После случившегося у меня остался шрам» — рассказал в интервью изданию Daily Mail Князев.

Отметим, что Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо. В ММА провел восемь боев, в которых одержал пять побед. В «послужном списке» спортсмена также два тюремных срока: в 1993-м он был осужден на 14 лет по обвинению в убийстве, а в 2012-м попал за решетку на три с половиной года за покровительство наркобизнеса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобежденный боец ММА из России попался на допинге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины