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Джонсон и Трюдо договорились не пускать Россию в G8, но Трамп готовится сделать "ход конем"
Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона.
«Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины», — рассказали в окружении Трюдо, пишет Укринформ.
Среди других международных тем, оговоренных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряженность в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.
«О Гонконге, то они оба подчеркнули важность свободы слова и собраний», — отметили в офисе главы правительства Канады.
Кроме этого, во время беседы речь шла также об отношениях между Канадой и Объединенным королевством после выхода Великобритании из состава ЕС.
«Обсуждая Брекзит и будущее торговли между Канадой и Великобританией, премьер-министры Трюдо и Джонсон подтвердили свой интерес к обеспечению того, чтобы граждане и предприниматели Канады и Соединенного Королевства и в дальнейшем получали выгоду и процветали от глубоких и продуктивных торговых отношений. Они договорились о скорой встрече торговых представителей для работы над достижением этого результата», — заверили в оокружении канадского премьера.
Отметим, что встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, которая проходит во Франции.
В то же время стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп может пригласить Россию в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году, пишет Bloomberg.
Так, следующий саммит «Большой семерки» будет проходить в США в 2020 году. Поэтому Трамп, как лидер государства, которое принимает саммит, может приглашать на него лидеров в качестве гостей по собственному желанию. Однако Трамп не может пригласить российского лидера в качестве участника.
По словам американского президента, приглашение российского лидера Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7 «безусловно возможно».
Как писали «ФАКТЫ», ранее Джонсон уже высказывался против возвращения России к группе G7. Его позицию поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Председатель Европейского совета Дональд Туск также категорически отверг возвращение агрессивной России в это клуб.
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