Диалог с дьяволом: возвращение России в G8 изобразили меткой карикатурой (фото)

Культура и искусство

В сети высмеяли намерение вернуть Россию в G8 меткой карикатурой. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что нужно пригласить Россию в клуб стран G8 в 2020 году. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я думаю, что было бы более уместно иметь Россию в этой группе. Если бы кто выдвинул такое предложение, я бы однозначно был бы склонен с большой симпатией его рассмотреть», — сказал президент США.

В то же время канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель не поддержала эту инициативу. Официальный представитель правительства Ангелы Меркель Штеффен Зайберт напомнил, что Россия не выполнила двух ключевых условий для восстановления статуса-кво — не прекратила аннексию Крыма и продолжает военные действия на востоке Украины.

Официальный Лондон также выступил против возвращения России в состав неформального клуба ведущих государств мира. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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