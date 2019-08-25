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Мир

Известный российский режиссер погиб в ДТП: жуткие фото

14:08 25 августа 2019 1
ДТП знак
Инф. «ФАКТОВ»

Режиссер российского сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.

Как сообщает Telegram-канал 112, погиб Хомский уром.

Так, около 6 утра 42-летний режиссер ехал за рулем взятого в каршеринге Hyundai Genesis, не справился с управлением и на полном ходу врезался в КамАЗ.

ДТП Хомский

Причины ДТП уточняются. Отмечается, что Хомский погиб на месте.

ДТП Хомский

Кроме «Закона каменных джунглей», он снял несколько короткометражек. Также Хомский сыграл в фильме «Неоконченный урок».

Напомним, что ранее США, в городе Ориндж, молодожены погибли в ДТП, выезжая из здания суда, где регистрировали брак.

Также 22 августа теща шоумена Сергея Притулы, бизнесвумен Лилия Сопельник стала виновницей ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком.

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