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Известный российский режиссер погиб в ДТП: жуткие фото
Режиссер российского сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Как сообщает Telegram-канал 112, погиб Хомский уром.
Так, около 6 утра 42-летний режиссер ехал за рулем взятого в каршеринге Hyundai Genesis, не справился с управлением и на полном ходу врезался в КамАЗ.
Причины ДТП уточняются. Отмечается, что Хомский погиб на месте.
Кроме «Закона каменных джунглей», он снял несколько короткометражек. Также Хомский сыграл в фильме «Неоконченный урок».
Напомним, что ранее США, в городе Ориндж, молодожены погибли в ДТП, выезжая из здания суда, где регистрировали брак.
Также 22 августа теща шоумена Сергея Притулы, бизнесвумен Лилия Сопельник стала виновницей ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком.
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