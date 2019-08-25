Известный российский режиссер погиб в ДТП: жуткие фото

Мир

Режиссер российского сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.

Как сообщает Telegram-канал 112, погиб Хомский уром.

Так, около 6 утра 42-летний режиссер ехал за рулем взятого в каршеринге Hyundai Genesis, не справился с управлением и на полном ходу врезался в КамАЗ.

Причины ДТП уточняются. Отмечается, что Хомский погиб на месте.

Кроме «Закона каменных джунглей», он снял несколько короткометражек. Также Хомский сыграл в фильме «Неоконченный урок».

Напомним, что ранее США, в городе Ориндж, молодожены погибли в ДТП, выезжая из здания суда, где регистрировали брак.

Также 22 августа теща шоумена Сергея Притулы, бизнесвумен Лилия Сопельник стала виновницей ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter