Шоу-бизнес

Летала в Крым и фоткалась на фоне Кремля: в сети нашли компромат на Алину Паш, зачитавшую рэп на Крещатике

Украинская певица, участница шоу «Х-фактор-6» Алина Паш (Alina Pash), которая накануне взбудоражила украинцев исполнением рэпа между куплетами гимна Украины во время Марша Достоинства, летала в оккупированный Крым через Россию.

Такой компромат на певицу нашел в сети совладелец интернет-издания #Буквы Петр Терентьев.

Он также отметил, что Алина не раз летала в Москву и публиковала фото, сделанные там. Правда, недавно начала удалять компрометирующие снимки.

«Alina Pash, а почему вы это фото удалили из инста? Вы чувствуете, что в нем что-то не так?», — подписал Терентьев снимок певицы на фоне Кремля.

Он также опубликовал скриншот старого поста, в котором Алина Паш жаловалась на то, что ее обокрали в Москве. А летела девушка из Москвы в Крым.

Об этом свидетельствует и фото с участником Comedy Club Дмитрием Хрусталевым, сделанное в Ялте.

Сама Алина Паш пока никак не реагирует на критику в сети. Кстати, именно критика интернет-пользователей заставила певицу отменить свое участие в двух российских фестивалях (Bosco Fresh Fest 2018 и «Дикая мята») в прошлом году.

Алина Паш родилась на Закарпатье. Она профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами «Горячий шоколад», «СКАЙ» и певицей Ириной Билык.

Популярность ей принесло участие в шоу «Х-фактор». В прошлом году Алина Паш записала дебютный сингл «Bitanga», а недавно спела вместе с Аlyona Аlyona и снялась с ней в клипе «Падло».

Напомним, что гимн Украины во время Марша Достоинства исполняла Тина Кароль. Певица пела на крыше в центре Киева.

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