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G7 раскололась по российскому вопросу: слово за Японией
В «Большой семерке» нет единого мнения, стоит ли идти навстречу России и возвращать ее в клуб мировых лидеров. Пока что соотношение сторонников и противников равно (три голоса против трех), а решающее слово будет за премьер-министром Японии.
Как сообщает «Голос Америки», за присоединение России к клубу семерых выступают лидеры США, Франции и Италии. Противниками такого решения стали представители Великобритании, Германии и Канады.
Некоторые подробности совещания на саммите «Большой семерки» во Франции раскрыл журналист CNN Джош Рогин.
«По моей информации, Борис Джонсон, Меркель и Трюдо на вчерашнем ужине выступили против возвращения России в Большую семерку, а Макрон поддерживает этот шаг. Италия также выразила поддержку возвращению России в G7 во время ужина», — поделился Рогин в своем Twitter.
Что касается США, то американский президент на прямой вопрос ответил откровенно: вполне вероятно, что в 2020 году Россия будет гостем на саммите «Большой семерки».
Напомним, ранее премьер-министры Канады и Великобритании сошлись на общей позиции: Россию нельзя возвращать в состав G7, пока РФ не прекратит агрессию против Украины.
Фото The White House/Facebook
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