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Пьяный мужчина разгуливал по улицам с гранатометом и приставал к прохожим (фото, видео)
В Кропивницком задержали мужчину, который разгуливал по городу с РПГ (реактивной противотанковой гранатой). Очевидцы говорят, что гражданин был пьян, приставал к прохожим, а полицейским при задержании оказал жесткое сопротивление.
Как сообщают жители Кропивницкого на странице Krop. police2 в Facebook, мужчину задержали на улице Жадова, когда дебошир бежал из пиццерии в сторону сетевого супермаркета.
Кроме РПГ, у мужчины обнаружилось и другое оружие. Свой арсенал задержанный носил в обычном пакете.
Напомним, по оценкам правоохранительных органов, в Украине на руках у населения находится от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия. А эксперт по вопросам уголовных дел, экс-сотрудник УБОП Анатолий Фесун рассказал «ФАКТАМ» свое видение, как можно сдержать волну насилия на улицах.
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