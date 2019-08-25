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Происшествия

Пьяный мужчина разгуливал по улицам с гранатометом и приставал к прохожим (фото, видео)

22:59 25 августа 2019 234
кропивницкий
Инф. «ФАКТОВ»

В Кропивницком задержали мужчину, который разгуливал по городу с РПГ (реактивной противотанковой гранатой). Очевидцы говорят, что гражданин был пьян, приставал к прохожим, а полицейским при задержании оказал жесткое сопротивление.

оружие

Как сообщают жители Кропивницкого на странице Krop. police2 в Facebook, мужчину задержали на улице Жадова, когда дебошир бежал из пиццерии в сторону сетевого супермаркета.

кропивницкий

Кроме РПГ, у мужчины обнаружилось и другое оружие. Свой арсенал задержанный носил в обычном пакете.

Напомним, по оценкам правоохранительных органов, в Украине на руках у населения находится от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия. А эксперт по вопросам уголовных дел, экс-сотрудник УБОП Анатолий Фесун рассказал «ФАКТАМ» свое видение, как можно сдержать волну насилия на улицах.

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