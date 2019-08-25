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Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака
Концертный директор 72-летней народной артистки СССР и Героя Украины Софии Ротару Сергей Лавров сделал важное заявление о здоровье певицы. Сделать это он был вынужден в связи с появившимися в российских СМИ слухах о том, что исполнительница якобы больна раком.
В частности, некоторые издания приводили информацию от одного из пользователя социальных сетей о том, что сейчас София Михайловна лечится от онкологии в Крыму.
«Никакого рака у Софии Михайловны нет! В Крым Ротару в этом году … вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес — семейный отель-вилла „София“. Ротару живет по-прежнему в Киеве. И если у нее есть какие-то медицинские процедуры, не связанные с выдуманным раком, то София Михайловна проходит их не в Крыму, а в Германии, в пригороде Франкфурта. Там обычно проводят полное обследование ее организма»,— рассказал Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде».
Мужчина добавил, что певица регулярно чистит организм в Италии, и именно поэтому ей удается выглядеть так молодо.
Лавров раскрыл подробности детокс-процедур, которым подвергает себя Ротару.
«У меня все спрашивают: почему София Михайловна так молодо выглядит? Она раз в год ездит на север Италии в одну из престижных клиник на очистку организма, на детокс-терапию. Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины»,— отметил концертный директор Ротару.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», легенду постсоветской эстрады Софию Ротару заподозрили в романе с молодым артистом — экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. По информации некоторых СМИ, Попов не скрывал своего восхищение украинской певицей и даже предлагал ей руку и сердце. А сейчас, как утверждают инсайдеры издания, много времени проводит в обществе легенды сцены.
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