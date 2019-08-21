25.09 / 25.35 27.76 / 28.17
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Софию Ротару заподозрили в романе с молодым артистом (фото)

12:51 21 августа 2019 458
София Ротару
Инф. «ФАКТОВ»

Легендарную украинскую певицу Софию Ротару, которая недавно отпраздновала 72-й день рождения, заподозрили в романе с молодым артистом — экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым.

О том, что между Ротару и Поповым якобы завязались отношения, пишет российское издание «Собеседник».

Ранее Попов не скрывал своего восхищение украинской певицей и даже предлагал ей руку и сердце. А сейчас, как утверждают инсайдеры издания, много времени проводит в обществе легенды сцены.

«Саша в последнее время часто ездит в Киев, — рассказал источник издания. — Ему повезло — у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ».

Также корреспонденты издания заметили Попова на концертах Ротару, он стоял за кулисами, интервью давать отказался.

После этого Попов разместил в своих социальных сетях совместное фото с артисткой. «Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг», — подписал он снимок.

Ротару

Напомним, что во время концерта в Витебске к Ротару на сцене грубо приставал поклонник. Певице пришлось его оттолкнуть.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер