Софию Ротару заподозрили в романе с молодым артистом (фото)

Шоу-бизнес

Легендарную украинскую певицу Софию Ротару, которая недавно отпраздновала 72-й день рождения, заподозрили в романе с молодым артистом — экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым.

О том, что между Ротару и Поповым якобы завязались отношения, пишет российское издание «Собеседник».

Ранее Попов не скрывал своего восхищение украинской певицей и даже предлагал ей руку и сердце. А сейчас, как утверждают инсайдеры издания, много времени проводит в обществе легенды сцены.

«Саша в последнее время часто ездит в Киев, — рассказал источник издания. — Ему повезло — у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ».

Также корреспонденты издания заметили Попова на концертах Ротару, он стоял за кулисами, интервью давать отказался.

После этого Попов разместил в своих социальных сетях совместное фото с артисткой. «Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг», — подписал он снимок.

Напомним, что во время концерта в Витебске к Ротару на сцене грубо приставал поклонник. Певице пришлось его оттолкнуть.

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