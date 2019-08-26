Опасная Кирилловка: на курорт пытались провезти оружие и наркотики

Украина

Популярный азовский курорт Кирилловка относится к приграничной зоне, поэтому въезжающие туда автомобили проверяют с особой тщательностью. Так, в селе Лиманском уже несколько лет постоянно дежурят полицейские.

Несмотря на то, что большинство отдыхающих проезжают беспрепятственно, профессиональная интуиция иногда подсказывает правоохранителям, что некоторые автомобили стоит проверить на наличие запрещенных предметов, пишет РИА Мелитополь.

Так, 9 августа, незадолго до полуночи, в дежурную часть кирилловского отдела полиции от сотрудника подразделения особого назначения поступило сообщение о том, что на блокпосту в с. Лиманское остановили автомобиль ВАЗ 2016. В ходе проверки в салоне автомобиля обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения, упакованное в бумажный конверт.

А 14 августа, около 23 часов, 55 мин, у водителя ВАЗ 21 011, при поверхностном осмотре был обнаружен предмет, похожий на кастет.

А 15 августа в салоне ВАЗ 21 011 полицейские обнаружили метадон.

Все изъятое направлено на экспертизу. Возбуждены уголовные производства по соответствующим статьям — легко представить, какое применение могли найти обнаруженные и «отдыхающих» предметы и вещества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке произошла попытка рейдерского захвата: неизвестные люди отгородили часть одной из баз отдыха и заявили, что это их имущество.

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