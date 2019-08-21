В Кирилловке неизвестные захватили часть территории базы отдыха

Происшествия

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на территории базы отдыха неизвестные люди самовольно обгородили забором шесть деревянных домиков. Местная жительница заявила, что постройки принадлежат ей, поэтому действия неизвестных лиц незаконны. Об этом пишет издание МВ.

«Мелитопольские правоохранители расследуют уголовное производство по заявлению жительницы города, владеющей несколькими домиками на одной из баз отдыха в Кирилловке. Женщина сообщила, что принадлежащие ей домики отгородили забором неизвестные люди, которые заявили, что это их имущество», — говорится в сообщении.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ст. 359 УК Украины («Самоуправство»).

В ходе расследования установлено, что земля под базой отдыха отдана на 49 лет в постоянное пользование ООО «Сыны моря».

Женщина, которая обратилась в полицию, владеет на территории этой базы отдыха двумя навесами, деревянным пивным баром и тремя помещениями для персонала. Но сведения относительно прав собственности на шесть деревянных домиков, которые по словам женщины также принадлежат ей, в реестре отсутствуют.

Также стражи порядка установили, что ранее женщина уже оспаривала права на это имущество в суде. Полиция получила доступ к материалам соответствующего судебного дела, чтобы внести ясность в происходящее. В частности, сотрудники правоохранительных органов разбираются, действительно ли домики захвачены, или речь идет о спорном имуществе.

Напомним, что в мае текущего года в Виннице полиция с привлечением бойцов «КОРДа» пресекла попытку рейдерского захвата предприятия по улице Д. Нечая. В попытке рейдерского захвата принимали участие несколько сотен молодых людей, из них было задержано около 50 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе в Одессе была остановлена работа известной здравницы — санатория «Лермонтовский». Руководство предприятия назвало происходящее силовым захватом, отмечая, что «на гражданскую территорию люди в камуфляже не пускают не только депутатов и адвоката здравницы, но и медиков.

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