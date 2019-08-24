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Кирилловка поражает красотой: Атманайскую дамбу показали с высоты птичьего полета (впечатляющее видео)

4:25 24 августа 2019 23
Атманайская дамба
Инф. «ФАКТОВ»

Популярный азовский курорт Кирилловку соединяет с поселком Атманай живописная Атманайская дамба.

Дорога длиной 4,5 км пролегает по Утлюкскому лиману и с двух сторон окружена водой.

Принадлежит дамба Запорожскому железнорудному комбинату и отделяет от моря часть лимана, используемого в качестве пруда-испарителя шахтных вод, пишет «Днепровская панорама».

Издание отмечает, что летом по дамбе легко проехать, но в дождливое время года дорога становится труднопроходимой.

Тем не менее, это место популярно у путешественников и рыбаков, считается, что здесь водится особо крупный бычок.

Дорога, пролегающая прямо посреди водной глади, выглядит очень красиво, в чем можно убедиться на видео, снятое пользователями с дрона.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последние дни в Кирилловке установилась ясная и солнечная погода. Температура воздуха поднялась до +30 градусов, на пляже много отдыхающих. И даже несмотря на то, что море штормит, люди не боятся заходить в воду.

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