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Кирилловка поражает красотой: Атманайскую дамбу показали с высоты птичьего полета (впечатляющее видео)
Популярный азовский курорт Кирилловку соединяет с поселком Атманай живописная Атманайская дамба.
Дорога длиной 4,5 км пролегает по Утлюкскому лиману и с двух сторон окружена водой.
Принадлежит дамба Запорожскому железнорудному комбинату и отделяет от моря часть лимана, используемого в качестве пруда-испарителя шахтных вод, пишет «Днепровская панорама».
Издание отмечает, что летом по дамбе легко проехать, но в дождливое время года дорога становится труднопроходимой.
Тем не менее, это место популярно у путешественников и рыбаков, считается, что здесь водится особо крупный бычок.
Дорога, пролегающая прямо посреди водной глади, выглядит очень красиво, в чем можно убедиться на видео, снятое пользователями с дрона.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последние дни в Кирилловке установилась ясная и солнечная погода. Температура воздуха поднялась до +30 градусов, на пляже много отдыхающих. И даже несмотря на то, что море штормит, люди не боятся заходить в воду.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?