Стала взрослой: исполнительница роли Михримах в «Великолепном веке» сверкнула глубоким декольте

Шоу-бизнес

Турецкая актриса Пелин Карахан, исполнившая роль единственной дочери Роксоланы и султана Сулеймана Михримах, опубликовала в своем Instagram кадры из пикантной фотосессии. Об этом пишет Clutch.

На фото Пелин, одетая в облегающее темно-вишневое платье с глубоким вырезом, позирует перед фотографом. Волосы актрисы аккуратно уложены, а на лице красуется яркий макияж, делающий ее образ еще загадочней.

В комментариях под снимком поклонники наперебой хвалят Пелин за умело подобранный образ: «Ты такая красивая, это просто невероятно», «странно, но яркий мейк делает тебя еще очаровательней», «не верится, что она сыграла Михримах, совсем не похожа», «такая горячая», «это платье будто создано для твоей фигуры».

Напомним, что экспериментировать с внешностью не боится и экранная «мама» Пелин — актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан. В частности, недавно она решила осветлить свои локоны, отдав предпочтение натуральному медовому оттенку волос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», поразила репортеров прозрачным платьем на открытии фестиваля в Каннах.

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