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"Айдар" понес потери на Донбассе
25 августа в рядах участников операции Объединенных сил было две утраты. Кроме 20-летнего Виталия Собко, погиб 26-летний Тихон Курбатов, командир взвода 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» 53 ОМБр.
Тихон Курбатов (позывной «Тихий») погиб в результате вражеского пулеметного обстрела в районе Торецка-Горловки. Курбатов был родом из Северодонецка Луганской области.
Напомним, при вражеском обстреле 25 августа были тяжело ранены четверо бойцов ООС. Один скончался по пути в госпиталь, троих раненых удалось передать медикам.
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