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Украина — Польша: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
В понедельник, 26 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет третий матч в рамках группы В финального турнира чемпионата Европы, матчи которой проходят в Польше. Соперницами наших девушек станут хозяйки турнира, которые являются двукратными чемпионками Европы (полячки становились сильнейшей сборной континента в 2003-м и 2005-м).
Подопечные Гария Егиазарова неудачно начали свое участие на европейском первенстве, уступив последовательно сборным Бельгии и Италии, причем в каждом из матчей не выиграв ни одного сета. Тем самым «желто-синие» продлили свою серию без побед на финальных турнирах до 18 матчей.
Полячки же, наоборот, стартовали с двух уверенных побед — сначала команда под руководством Яцека Навроцки на глазах родной публики справилась со Словенией (25:12, 25:22, 25:23), а затем не оставила шансов Португалии (25:14, 25:16, 25:11).
Чемпионат Европы-2019, финальный турнир
26 августа (понедельник)
Украина — Польша 21:30 «UA: Перший»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины на ЧЕ по волейболу уступила действующим вице-чемпионкам мира.
Фото cev. eu
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