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Происшествия

В Киеве вооруженный налетчик ограбил ювелирный магазин, введен план "Сирена"

16:26 26 августа 2019 103
полицейский, машина
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 26 августа, в Киеве ограбили ювелирный магазин. Ограбление произошло в Деснянском районе столицы по ул. Драйзера, 4. Ранее в столице уже пытались ограбить ювелирку.

Как сообщает «Информатор», мужчина с оружием ворвался в здание Столичной ювелирной фабрики и, угрожая обрезом, начал разбивать витрины.

В результате он завладел украшениями на пока неустановленную сумму и скрылся.

Преступник скрывал лицо серым шарфом. Особые приметы — телосложение среднее, рост около 180 сантиметров, одет в белую куртку и панаму, в руках у него была сумка.
Для его поимки по всему Киеву ввели оперативный план «Сирена». В данный момент неизвестно, пользовался ли преступник автомобилем, однако полицейские также проверяют машины в районе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Борисполе четверо неизвестных в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин, и угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Прибывшая на место ЧП частная охрана не застала злоумышленников на месте. Позже полиция задержала налетчиков — ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые нелегально находятся в Украине.

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