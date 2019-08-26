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В Киеве вооруженный налетчик ограбил ювелирный магазин, введен план "Сирена"
В понедельник, 26 августа, в Киеве ограбили ювелирный магазин. Ограбление произошло в Деснянском районе столицы по ул. Драйзера, 4. Ранее в столице уже пытались ограбить ювелирку.
Как сообщает «Информатор», мужчина с оружием ворвался в здание Столичной ювелирной фабрики и, угрожая обрезом, начал разбивать витрины.
В результате он завладел украшениями на пока неустановленную сумму и скрылся.
Преступник скрывал лицо серым шарфом. Особые приметы — телосложение среднее, рост около 180 сантиметров, одет в белую куртку и панаму, в руках у него была сумка.
Для его поимки по всему Киеву ввели оперативный план «Сирена». В данный момент неизвестно, пользовался ли преступник автомобилем, однако полицейские также проверяют машины в районе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Борисполе четверо неизвестных в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин, и угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Прибывшая на место ЧП частная охрана не застала злоумышленников на месте. Позже полиция задержала налетчиков — ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые нелегально находятся в Украине.
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