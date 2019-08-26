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Павел и Марина Зибровы сыграли пышную свадьбу: фото и видео с торжества
Народный артист Украины Павел Зибров решил оригинально отметить 25-летие супружеской жизни. В день серебряной свадьбы они с женой Мариной снова обменялись кольцами и клятвами, устроили пышное торжество в загородном ресторане, собрав друзей и коллег. Кроме того, 25 августа Марине исполнилось 60 лет. Так что получился двойной праздник, к которому заранее и тщательно готовились. Зал декорировали живыми цветами, подготовили фотозону и программу. Инициатором действа стала дочь пары Диана, которая выступила ведущей мероприятия.
Марина, как настоящая невеста, предстала перед гостями в роскошном длинном платье, декорированном кружевом. В руках у нее был нежный букет невесты. Павел Зибров — в белом костюме и с бутоньеркой.
«Я благодарен судьбе, что 25 лет назад встретил Марину. Думаю, что я именно тебя искал, но все же ты меня нашла, взяла за шиворот и забрала в плен любви. Спасибо тебе за дочку, за то, что ты всегда рядом со мной, терпишь меня. Спасибо, что у нас все получается, как в хорошей песне: я с тобой в счастье и добре живу», — трогательно обратился с жене Павел Зибров во время церемонии.
Среди гостей праздника было немало знаменитостей. Среди них и известная пара Дмитрий Гордон и Алеся Бацман. Судя по внушительному животику, скоро в семье ожидается пополнение.
Кстати, Марина Зиброва заранее просила гостей не дарить ей живые цветы. Она предпочитает растения в горшках, которые потом можно высадить на даче.
«Я, как всегда, обратилась к гостям, чтобы они принесли цветы в горшках, чтобы я смогла позже их посадить. Это будет замечательное напоминание о дне свадьбы», — сказала Марина.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Павел Зибров рассказывал, как идет подготовка к свадьбе.
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