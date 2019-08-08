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Павел Зибров решил жениться в третий раз
Популярный певец Павел Зибров удивил поклонников неожиданной новостью. Народный артист Украины собирается жениться третий раз. Стоит сразу успокоить поклонников Павла Николаевича: разводиться с женой Мариной он вовсе не собирается. Он заверил, что она является единственной любимой дамой сердца. Именно с Мариной он снова пойдет под венец. Так пара отметит 25-летие совместной жизни. В этом году в семье еще одна значимая дата — супруге и директору артиста исполняется 60 лет.
«Сейчас готовимся к свадьбе. Кстати, наша дочь будет вести церемонию. Поэтому, готовимся с ней. А Паша деньги дает!», — подтвердила Марина Зиброва в эфире канала «Украина».
22-летняя Диана уже готовит программу важного для родителей события. Гулять свадьбу семья Зибровых будет 25-го августа в элитном ресторане в Конча-Заспе. Свадебное платье невеста уже выбрала. Предпочтение отдала известному итальянскому бренду. А вот с дружками еще определяется.
«Дружка должна быть такая, которая уже прожила с мужем много лет. Более 25 лет! Рыбчинские, наши кумовья, недавно отпраздновали золотую свадьбу. Это было бы очень хорошо, если бы Саша Рибчинская согласилась быть моей свидетельницей», — поделилась Марина Зиброва.
Павел Зибров признается, что несмотря на долгие годы счастливой семейной жизни, очень волнуется.
«Ты согласна выйти за меня замуж??? И я боюсь того, что она ответит», — признался Павел Зибров в эфире «Ранку з Україною».
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