Провинившись перед Мариной, прошу: «Только не по лицу, мне им работать», — Павел Зибров

Интервью со звездой

История любви

Павел Зибров решил очень оригинально отметить 25-летие совместной жизни с женой Мариной. Народный артист преподнес любимой кольцо и снова попросил ее руки. Свой ответ Марина Владимировна обещала озвучить в день празднования их серебряной свадьбы — 25 августа. В этот же день супруга Зиброва и по совместительству его директор отметит 60-летний юбилей. Праздновать будут с размахом в одном из загородных ресторанов, где соберутся родные и друзья пары.

«Марина заявила: «Или мы расписываемся, или — до свидания»

— Подготовка идет полным ходом, собираюсь сделать любимой Марине сюрпризы и очень волнуюсь, — признался «ФАКТАМ» Павел Зибров. — Ровно 25 лет назад мы в день ее рождения расписались. Специально к юбилею сочинил романтичную песню, сейчас еду на студию записывать ее. Это будет мой подарок Марине. Еще заказал для любимой красивый билборд. Надеюсь, она будет приятно удивлена. 25 лет мы прожили в любви и счастье и еще минимум на 25 буду просить ее руки.

— Кто был инициатором праздника?

— Это придумала наша дочь Диана, которая занимается подготовкой и сценарием. Она предложила устроить церемонию и стать ее ведущей. Я купил новые обручальные кольца. Марина выбрала красивое платье в Италии. Я надену белый костюм. Будет арка из живых цветов, дорожка — хочется, чтобы все было красиво и романтично. Внучка наших друзей, ангелочек в белом платье, будет выносить нам кольца. Дресс-код мероприятия — одежда светлых тонов.

Павел Зибров: «Инициатором праздника стала наша дочь Диана»

— Помните, как делали предложение Марине 25 лет назад?

— Тогда она меня подтолкнула. Мы уже примерно год жили вместе как семья, и меня все устраивало. А ее — нет. У Марины был взрослый сын, она хотела настоящую семью, а не приходящего и уходящего дядю. Как-то спросила меня: «Ты как собираешься дальше жить?» «Нормально, как и раньше. Разве у нас какие-то проблемы?» — удивился я. Марина посмотрела на Голосеевский загс, который был виден из окна квартиры, и заявила: «Решай: или мы расписываемся, или — до свидания».

Мне очень не хотелось с двумя чемоданчиками возвращается в Новобеличи. И мы пошли в загс. Естественно, там была очередь на два-три месяца вперед. Но я договорился, и нас расписали как раз в день рождения Марины прямо в кабинете заведующей. Там было стационарное радио, и я позвонил своей знакомой — ведущей Тоне Медведевой. Она вела программу, в которой слушатели заказывали песни, и попросил поставить мою новую композицию «Я хочу так тебе кохать». Только мы поставили подписи, ведущая говорит по радио: «Дорогие друзья, сегодня женился популярный певец и композитор Павел Зибров. Для его любимой жены Марины звучит новая песня. Поздравляем молодых!» Марина была потрясена до глубины души.

— Свадьбу тогда как гуляли?

— Пригласили друзей в ресторан «Киев» на день рождения Марины. Гости произносили тосты, поздравляли, а потом слово взял я и объявил, что мы официально стали мужем и женой.

«Иногда жена называет меня любимым бабником»

— В чем секрет вашей счастливой семейной жизни?

— Мы многое пережили. Сейчас я пришел к выводу, что всегда нужно сохранять чувство юмора, избегать пафоса и всего напускного. С самого начала наши отношения складывались так, что мы могли подшутить друг над другом, иногда разыграть, подколоть. Мы не боимся быть смешными. Юмор помогает решить мелкие конфликтные ситуации.

«В сердце у меня всегда только одна женщина — моя Марина, которой посвящаю свои песни», — признается Павел Зибров

— Вы мужчина известный, видный. Марина не ревнует вас к поклонницам?

— Она уже привыкла. Я люблю женщин, это правда. Мне нравится говорить им комплементы, радовать женщин, создавать хорошее настроение. Всегда обниму поклонницу, сфотографируюсь с ней. Это же так просто для меня, а для человека — счастье. Делаю это искренне. Пока есть мои любимые женщины, существует артист Павел Зибров. Без них не будет и меня на сцене.

Я открыт со своей публикой. Наверное, за это меня и любят. А в сердце всегда только одна женщина — моя Марина, которой посвящаю свои песни. Марина меня знает и понимает как никто другой, иногда называет любимым бабником.

Если провинюсь в чем-то, всегда признаю это. Подставляю ей спину и пятую точку и прошу: «Только не по лицу, мне им работать» (смеется). Важно дать жене возможность выпустить пар. Мы стараемся сразу решить все проблемы, а не откладывать на потом, по полгода выясняя отношения со скандалами. Мамка (так я называю Марину) очень мудрая женщина. Она мне и мамка, и нянька, и жена, и муза, и директор, и подруга… Марина активно вовлечена в творческий процесс, работала почти над всеми моими клипами и становилась их героиней. Очень важно научиться дружить со своими половинками.

Павел Зибров: «Марина вовлечена в творческий процесс, работала почти над всеми моими клипами и становилась их героиней»

— Неужели у вас не возникает разногласий?

— Еще как можем спорить на творческой почве! Настоящие баталии между нами разгорелись вокруг песни «Женщина любимая», слова которой написал Николай Щур. Я создал мелодию и первым делом, как всегда, показал Марине. А ей не до этого, у нас только родилась Диан­ка, жена просит уделить внимание дочке. В общем, слово за слово, и Марина высказала все, что обо мне думает, указав траекторию движения. Я обиделся, тяпнул на кухне стакан коньяка и всю ночь просидел за инструментом, работая над мелодией. А утром показал ей готовую песню. У нее стояли слезы в глазах.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Павел Зибров дважды (!) отметил 60-летний юбилей.

Кроме того, известный артист поделился с читателями рецептом фирменного супчика, помогающего ему оставаться в отличной физической форме, и секретом приготовления самого вкусного маринада для шашлыка.

Фото из семейного альбома



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