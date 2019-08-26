Происшествия

На Херсонщине спасли курортницу, которую унесло на километр в море (видео)

На Херсонщине водной полиции удалось спасла девушку на надувном матрасе, которую волны отнесли за километр от берега. Инцидент произошел в районе населенного пункта Геническая горка.

По словам полицейских, девушка была полностью истощена и не могла добраться до берега самостоятельно.

Сотрудники водной полиции выложили видео операции спасения.

Напомним, ранее в Кирилловке сотрудники Приазовского национального парка спасли туристов, которых на катамаранах унесло в открытое море. Оказалось, что женщины вместе с детьми без спасательных жилетов отплыли от берега больше чем на километр.

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