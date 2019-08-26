Украина

Азовское море «почернело»: назван курорт, где к берегу прибило множество водорослей и медуз (видео)

Несмотря на сравнительно хорошую экологическую обстановку, не всех курортах Азовского моря можно наблюдать чистые пляжи.

Так, в Приморском Посаде к берегу прибило множество водорослей и медуз, из-за чего создается впечатление, что море буквально «почернело». Об этом пишет gazeta.zp.UA.

«Отдыхающим приходится преодолеть „полосу препятствий“ для того, чтобы дойти до чистой воды», — пишет издание.

Видео «локального экологического бедствия» поделились читатели газеты в Сети.

Напомним, что из-за повышения солёности воды в Азовском море отдыхающие страдают от нашествия медуз. Так, рекордное количество корнеротов отмечено на пляжах Арбатской Стрелки, Счастливцево и Геническа.

В то же время достаточно редко медузы встречаются в последние дни в Кирилловке. И совсем уж редкими гостями они стали в Бердянске.

Впрочем, обстановка меняется с каждым днем, и до конца бархатного сезона возможны любые сюрпризы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с тем, что курорты на Азове являются частью приграничной зоны, на них помимо природных катаклизмов возможны и другие сложности, вызванные действиями «отдыхающих». Так, некоторые недобросовестные «курортники» пытаются провезти с собой на базы отдыха или дикие пляжи ножи, кастеты, оружие и разного рода наркотики. Чем, конечно, могут испортить отдых другими другим людям на пляже.

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