Происшествия

Сотни автомобилей застряли в пробке на Житомирской трассе под Киевом: что происходит (фото)

На трассе М06 Киев- Житомир произошло пять ДТП. Об этом в Facebook сообщил представитель управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк и опубликовал фото аварий.

«Кто едет в столицу по, а / д М06 (Киев-Житомир), запасайтесь терпением. Не менее 5 водителей куда так сильно спешили, что теперь тысячи других вынуждены стоять в ужасной пробке из-за их ДТП», — написал он.

Судя по схеме, все аварии произошли недалеко от населенного пункта Небелица.

Подробности аварий не сообщаются. Ничего неизвестно пока и о пострадавших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на популярном горнолыжном курорте в Карпатах, в котором погибли два человека, еще двое госпитализированы. Также сообщалось о ДТП в Киеве на проспекте Палладина, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля — Renault Logan и Renault Duster, Ford Mondeoи Hyundai Tucson. В результате этой аварии госпитализирована пассажирка одного из авто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter