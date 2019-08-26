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Сотни автомобилей застряли в пробке на Житомирской трассе под Киевом: что происходит (фото)
На трассе М06 Киев- Житомир произошло пять ДТП. Об этом в Facebook сообщил представитель управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк и опубликовал фото аварий.
«Кто едет в столицу по, а / д М06 (Киев-Житомир), запасайтесь терпением. Не менее 5 водителей куда так сильно спешили, что теперь тысячи других вынуждены стоять в ужасной пробке из-за их ДТП», — написал он.
Судя по схеме, все аварии произошли недалеко от населенного пункта Небелица.
Подробности аварий не сообщаются. Ничего неизвестно пока и о пострадавших.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на популярном горнолыжном курорте в Карпатах, в котором погибли два человека, еще двое госпитализированы. Также сообщалось о ДТП в Киеве на проспекте Палладина, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля — Renault Logan и Renault Duster, Ford Mondeoи Hyundai Tucson. В результате этой аварии госпитализирована пассажирка одного из авто.
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