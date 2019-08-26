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ДТП на проспекте Паладина в Киеве: разбиты 4 авто, есть пострадавшие
Вечером в воскресенье, 25 августа, на проспекте Палладина в столице, недалеко от станции метро «Академгородок» произошло столкновение сразу четырех машин — Renault Logan и Renault Duster, Ford Mondeoи Hyundai Tucson.
«Инициатором» этого автомобильного «побоища» стал водитель «американца».
Предварительно установлено, что водители транспортных средств двигались в сторону Пущи-Водицы.
Когда на светофоре загорелся красный сигнал, все машины остановились кроме водителя Ford — он «проморгал» загоревшийся сигнал светофора.
Причиной его невнимательности стал алкоголь. Когда патрульные провели экспертизу, то выяснилось, что в крови у водителя Ford Mondeo- около полутора промилле алкоголя (превышение нормы в 7,5 раз).
По словам правоохранителей, водитель зарегистрированного на Закарпатье Форда, чья машина зарегистрирована в Закарпатье Ford даже не понял, что случилось, и после оформления инцидента спрашивал разрешение поехать дальше.
Стало известно, что в происшествии не обошлось без пострадавших: госпитализирована пассажирка Hyundai Tucson.
Характер ее травм уточняется.
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Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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