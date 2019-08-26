Происшествия

Смертельная погоня: на популярном курорте в Карпатах два человека погибли в ДТП, пытаясь догнать хулигана

На знаменитом горно-лыжном курорте в Карпатах — Славское — произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, еще двое госпитализированы.

Как сообщили во Львовском областном главке полиции, вечером в воскресенье, 25 августа, на улице Устияновича водитель «БМВ Х3», 36-летний львовянин, не справившись с управлением, съехал в кювет. От полученных травм водитель и 34-летний пассажир погибли на месте.

Два других пассажира — жители Стрыя 24 и 30 лет — с телесными повреждениями были госпитализированы.

По словам очевидцев, перед трагедией у водителя «БМВ» якобы возник конфликт с мотоциклистом, в ходе которого последний разбил боковое зеркало иномарки и пытался скрыться.

Иномарка бросилась в погоню, но водитель на большой скорости не справился с управлением, что и привело к аварии.

Напомним, в этот же день произошло ДТП в Киеве на проспекте Палладина, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля — Renault Logan и Renault Duster, Ford Mondeoи Hyundai Tucson. В результате этой аварии госпитализирована пассажирка одного из авто.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП, в котором погиб режиссер российского сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский.

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