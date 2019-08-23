- 20:04 Дорога в никуда: в сети появилось показательное видео из России
- 20:04 Свитолина встретила легенду бокса в Нью-Йорке
- 19:58 В оккупированную Горловку отправили патриотический сюрприз по случаю Дня Независимости Украины
- 19:44 Неудачные попытки панды покататься на качелях насмешили сеть
- 19:39 В России умер известный режиссер
- 19:37 Снежана Бабкина показала стройную фигуру после третьих родов
- 19:29 Полицейский помог попавшему в беду скунсу — и пожалел об этом
- 19:23 «Жениться не обещал»: Виктор Павлик рассказал об отношениях с молодой возлюбленной
- 19:12 В кортеже Зеленского заметили такси: сеть озадачило видео
- 19:01 Звезда украинских сериалов вышла замуж за российского актера
- 18:54 Россиян начали готовить к возврату Крыма Украине
- 18:30 Никита Михалков приехал в Крым со сломанной ногой
Свитолина встретила легенду бокса в Нью-Йорке (фото)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Эллина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, готовится к выступлению на Открытом чемпионате США, который начнется уже на следующей неделе.
Посещая обязательные для всех участниц светские мероприятия вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом, наша соотечественница на одной из вечеринок пересеклась с легендарным боксером Майком Тайсоном и не отказала себе в фотографии с ним. Отметим, что 53-летний американец был вместе со своей дочерью Миланой, которая серьезно занимается теннисом.
Добавим, что Свитолина проведет первый матч на US Open во вторник, 26 августа. Ее соперницей на старте турнира «Большого шлема», общий призовой фонд которого в этом году более 57 миллионов долларов, станет 17-летняя американка Уитни Осуигве (107-я).
Отметим, что, кроме Элины, также в основной сетке Открытого чемпионата США выступят еще три наши соотечественницы. Даяна Ястремская (33-я) встретится в первом круге с румынкой Моникой Никулеску (105-я), Леся Цуренко (40-я) стартует поединком с немкой Моной Бартель (102-я), а Катерину Козлову (74-я) ожидает встреча с одной из победительниц квалификации.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина рассказала историю знакомства и зарождения любовных отношений с французом Гаэлем Монфисом.
Фото Instagram G.E.M.S. Life
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!