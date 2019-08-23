Свитолина встретила легенду бокса в Нью-Йорке (фото)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Эллина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, готовится к выступлению на Открытом чемпионате США, который начнется уже на следующей неделе.

Посещая обязательные для всех участниц светские мероприятия вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом, наша соотечественница на одной из вечеринок пересеклась с легендарным боксером Майком Тайсоном и не отказала себе в фотографии с ним. Отметим, что 53-летний американец был вместе со своей дочерью Миланой, которая серьезно занимается теннисом.

Майк Тайсон был вместе с дочерью Миланой, которая занимается теннисом

Добавим, что Свитолина проведет первый матч на US Open во вторник, 26 августа. Ее соперницей на старте турнира «Большого шлема», общий призовой фонд которого в этом году более 57 миллионов долларов, станет 17-летняя американка Уитни Осуигве (107-я).

Отметим, что, кроме Элины, также в основной сетке Открытого чемпионата США выступят еще три наши соотечественницы. Даяна Ястремская (33-я) встретится в первом круге с румынкой Моникой Никулеску (105-я), Леся Цуренко (40-я) стартует поединком с немкой Моной Бартель (102-я), а Катерину Козлову (74-я) ожидает встреча с одной из победительниц квалификации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина рассказала историю знакомства и зарождения любовных отношений с французом Гаэлем Монфисом.

Фото Instagram G.E.M.S. Life

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