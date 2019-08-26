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Взрыв в жилом доме под Киевом: есть пострадавшие
В городе Борисполь Киевской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
По информации правоохранителей, в квартире на кухне взорвалась газовая плита. Что стало причиной этого, пока неизвестно.
Сообщается, что в результате взрыва погибших нет, однако владелец квартиры 1937 года получил ожоги, его госпитализировали. Жители других квартир не пострадали.
«Сообщение по спецлинии „102“ о взрыве газа поступило от 43-летней местной жительницы Борисполя. По вызову на место происшествия сразу прибыл наряд полиции. К счастью, все обошлось без жертв и пожара, пострадал 1937-го года рождения хозяин квартиры. В доме взорвалась газовая плита», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за взрыва разбилось окно.
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