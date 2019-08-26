25.00 / 25.20 27.63 / 27.95
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взрыв в жилом доме под Киевом: есть пострадавшие

23:25 26 августа 2019 93
Взрыв в Борисполе
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Борисполь Киевской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, в квартире на кухне взорвалась газовая плита. Что стало причиной этого, пока неизвестно.

Сообщается, что в результате взрыва погибших нет, однако владелец квартиры 1937 года получил ожоги, его госпитализировали. Жители других квартир не пострадали.

«Сообщение по спецлинии „102“ о взрыве газа поступило от 43-летней местной жительницы Борисполя. По вызову на место происшествия сразу прибыл наряд полиции. К счастью, все обошлось без жертв и пожара, пострадал 1937-го года рождения хозяин квартиры. В доме взорвалась газовая плита», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за взрыва разбилось окно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в больнице в Одесской области взорвалась граната, два человека погибли. К работнице пищеблока больницы пришел сожитель, который, вероятно, и принес с собой две гранаты. Женщина была одна в расположенном отдельно здании. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер