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Как "Квартал" прощался с Юзиком: появилось видео
На прошлой неделе в Одессе в Летнем театре «Морвокзал» состоялись съемки новых выпусков проекта «Вечерний Квартал». Запись стала первой после инаугурации Владимира Зеленского, в которой участники коллектива шутили над своим бывшим руководителем, а ныне президентом страны.
При этом на концерте «квартальщики» вспоминали не только о главе государства: в одной из миниатюр ребята обратились со сцены к своему уже бывшему коллеге Юрию Корявченкову, который также ушел в политику и был избран народным депутатом.
На мотив хита группы Queen «Богемская рапсодия» они спели:
«Юзя, помашем вслед,
До свидания, друг и брат.
Ты отныне депутат.
Юзя, без тебя «Квартал»
На 200 килограммов легче стал…"
Также со сцены прозвучало несколько «интересных» фактов: благодаря уходу Юзика коллектив узнал, что автобус «Квартала» может развивать скорость больше 50 км/час, а в костюме актера смогут выступать сразу два исполнителя одновременно.
Кроме того, коллеги предположили, что Юзик пошел в депутаты только из-за того, что «перепутал шарлотку с мажоритаркой», но заявили, что гордятся тем, что он «не раздавал гречку».
При этом в зале присутствовал и сам герой миниатюры.
Во время исполнения финальной песни его пригласили в последний раз выйти с «Кварталом» на сцену.
Еще перед началом съемки Корявченков поделился, что испытывает неоднозначные чувства — и что ему непривычно находиться в зале, а не на сцене и за кулисами.
«Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал больше 17 лет жизни», — сказал расчувствовавшийся Юрий Корявченков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» Юрий Корявченков, он же Юзик из «Квартала», выиграл выборы по округу № 33 в Кривом Роге. За него проголосовали 60,93% избирателей. Первого августа ЦИК официально признала Юзика депутатом Верховной Рады.
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