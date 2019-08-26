Как "Квартал" прощался с Юзиком: появилось видео

Шоу-бизнес

На прошлой неделе в Одессе в Летнем театре «Морвокзал» состоялись съемки новых выпусков проекта «Вечерний Квартал». Запись стала первой после инаугурации Владимира Зеленского, в которой участники коллектива шутили над своим бывшим руководителем, а ныне президентом страны.

При этом на концерте «квартальщики» вспоминали не только о главе государства: в одной из миниатюр ребята обратились со сцены к своему уже бывшему коллеге Юрию Корявченкову, который также ушел в политику и был избран народным депутатом.

На мотив хита группы Queen «Богемская рапсодия» они спели:

«Юзя, помашем вслед,

До свидания, друг и брат.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя «Квартал»

На 200 килограммов легче стал…"

Также со сцены прозвучало несколько «интересных» фактов: благодаря уходу Юзика коллектив узнал, что автобус «Квартала» может развивать скорость больше 50 км/час, а в костюме актера смогут выступать сразу два исполнителя одновременно.

Кроме того, коллеги предположили, что Юзик пошел в депутаты только из-за того, что «перепутал шарлотку с мажоритаркой», но заявили, что гордятся тем, что он «не раздавал гречку».

При этом в зале присутствовал и сам герой миниатюры.

Во время исполнения финальной песни его пригласили в последний раз выйти с «Кварталом» на сцену.

Еще перед началом съемки Корявченков поделился, что испытывает неоднозначные чувства — и что ему непривычно находиться в зале, а не на сцене и за кулисами.

«Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал больше 17 лет жизни», — сказал расчувствовавшийся Юрий Корявченков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» Юрий Корявченков, он же Юзик из «Квартала», выиграл выборы по округу № 33 в Кривом Роге. За него проголосовали 60,93% избирателей. Первого августа ЦИК официально признала Юзика депутатом Верховной Рады.

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