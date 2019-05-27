Украина

"Ты, возможно, еще не понял, что с тобою произошло": "95 квартал" посвятил Зеленскому песню (видео)

Лучшие друзья новоизбранного президента Владимира Зеленского — артисты «Квартала 95» — дали ему напутствие, исполнив песню- посвящение.



25 мая Зеленский, который, по утверждению его соратников, ломает стереотипы, пришел в Октябрьский дворец на съемки телепрограммы «Лига смеха», под овации зала появился на сцене и даже сделал несколько танцевальных па. Правда, шоу прошло без него, он был на нем лишь зрителем.

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Впрочем, даже это вызвало неоднозначную реакцию народа. Зеленского жестко критиковали в соцсетях за то, что он веселится в такое сложное для страны и для него самого время.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пикетчица из Ровно Дарья Коц, которую задержали за требование импичмента президента, обвинила Владимира Зеленского во лжи.

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