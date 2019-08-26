- 01:54 Киркорова выдала примета: Филиппу пророчат в ближайшее время женитьбу
- 01:30 ДТП на проспекте Паладина в Киеве: разбиты 4 авто, есть пострадавшие
- 00:54 «Агрегат»: Дима Билан поразил фанаток размерами мужского достоинства
- 00:30 Опасная Кирилловка: на курорт пытались провезти оружие и наркотики
- 00:25 Я в шоке: неожиданный финал первого эфира третьего сезона "Танців з зірками"
- 00:00 Настя Каменских вывела Потапа из себя откровенными фото
- 25.08 23:47 Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака
- 25.08 23:32 Страна голодает: в России возмущены высморкавшимся в деньги сыном Верника
- 25.08 23:19 Меркель рассказала, когда Зеленский может встретиться с Путиным в рамках «нормандского формата»
- 25.08 23:13 Женская сборная Украины на ЧЕ по волейболу уступила действующим вице-чемпионкам мира
- 25.08 22:59 Пьяный мужчина разгуливал по улицам с гранатометом и приставал к прохожим
- 25.08 22:35 Всегда сплю в сексуальном нижнем белье, — невеста Криштиану Роналду поделилась секретами
Киркорова выдала примета: Филиппу пророчат в ближайшее время женитьбу (видео)
На фестивале «Новая волна» в российском Сочи во время выступления Филиппа Киркорова произошло необычное событие: в зал залетел белый голубь. Согласно народным приметам, его появление означает свадьбу, пишет VladTime.
«Белый декоративный голубь символизирует чистоту, невинность и нежность, поэтому его можно встретить на многих изображениях в качестве символа влюбленных», — пишет автор статьи.
На свадьбах молодожены выпускают в небо двух птиц. Это символический и старинный обряд. Есть поверье, что в одном именно дикие белые голубки, выбирают себе одну пару на всю жизнь.
В то же время, считает издание, ходят слухи, что Филипп Бедросович — нетрадиционной ориентации, поэтому существует два варианта развития событий: он может жениться или выйти замуж.
Во втором случае певец может уехать за границу, где разрешены однополые браки.
«Но если Филипп традиционной ориентации, то, возможно, будет пир на весь мир, либо в Москве, либо в Болгарии», — делает предположение автор материала.
Также он отмечает, что, если верить слухам, которые ходят в московской тусовке, избранницей Филиппа наверняка будет Юлия Барановская, поскольку пара очень уж ворковали на «Новой волне 2019». Их даже сняли на видео, как Юлия подошла и нежно приобняла Филиппа сзади. Телеведущая была на конкурсе во всем белом, а Филипп в роскошном блестящем пиджаке.
«Может быть, это намек от парочки? И они скоро объявят дату свадьбы», — предполагает издание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале августа Филипп Киркоров принял участие в праздновании юбилея композитора Игоря Крутого в Турции, где «зажег» с участницей женского Comedy Екатериной Варнавой, вызвав возмущение поклонников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.