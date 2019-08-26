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Шоу-бизнес

Киркорова выдала примета: Филиппу пророчат в ближайшее время женитьбу (видео)

1:54 26 августа 2019 22
Киркоров и Барановская
Инф. «ФАКТОВ»

На фестивале «Новая волна» в российском Сочи во время выступления Филиппа Киркорова произошло необычное событие: в зал залетел белый голубь. Согласно народным приметам, его появление означает свадьбу, пишет VladTime.

«Белый декоративный голубь символизирует чистоту, невинность и нежность, поэтому его можно встретить на многих изображениях в качестве символа влюбленных», — пишет автор статьи.

На свадьбах молодожены выпускают в небо двух птиц. Это символический и старинный обряд. Есть поверье, что в одном именно дикие белые голубки, выбирают себе одну пару на всю жизнь.

В то же время, считает издание, ходят слухи, что Филипп Бедросович — нетрадиционной ориентации, поэтому существует два варианта развития событий: он может жениться или выйти замуж.

Во втором случае певец может уехать за границу, где разрешены однополые браки.

«Но если Филипп традиционной ориентации, то, возможно, будет пир на весь мир, либо в Москве, либо в Болгарии», — делает предположение автор материала.

Также он отмечает, что, если верить слухам, которые ходят в московской тусовке, избранницей Филиппа наверняка будет Юлия Барановская, поскольку пара очень уж ворковали на «Новой волне 2019». Их даже сняли на видео, как Юлия подошла и нежно приобняла Филиппа сзади. Телеведущая была на конкурсе во всем белом, а Филипп в роскошном блестящем пиджаке.

«Может быть, это намек от парочки? И они скоро объявят дату свадьбы», — предполагает издание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале августа Филипп Киркоров принял участие в праздновании юбилея композитора Игоря Крутого в Турции, где «зажег» с участницей женского Comedy Екатериной Варнавой, вызвав возмущение поклонников.

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