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Ужасные последствия ангины: женщина лишилась части ноги и пальцев на руках, заразившись от своих детей

Жительнице американского штата Висконсин Алише Кеннен ампутировали правую голень и пальцы на руках и левой ноге из-за инфекции, которой она заразилась от своих детей. Об этом пишет Fox News.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Райс-Лейк.

Американка получила ссадину на спине, споткнувшись о свою собаку. Через несколько дней у женщины началось внутреннее кровотечение и стали отказывать органы. Кеннен направили в отделении интенсивной терапии.

По словам пациентки, врачи сразу поняли, что с ней «что-то не так». Однако из-за тяжести симптомов в больнице не смогли определить, чем вызвано ее состояние.

Как оказалось, причиной заболевания стала ангина, которой заразились трое детей Кеннен. Из-за стрептококка группы А, вызывавшего острый тонзиллит и попавшего в организм американки через ссадину, у нее начался инфекционно-токсический шок.

Пациентке пришлось частично ампутировать пальцы рук из-за отмирания тканей. Через какое-то время инфекция продолжила распространяться, и Кеннен лишилась всех пальцев ног. Несколько месяцев назад в результате рецидива женщине пришлось ампутировать правую ногу до колена.

Лекарства с инфекцией не справлялись, началось отмирание тканей. Сначала Алише врачи ампутировали пальцы рук, но инфекцию это не остановило — и женщине пришлось удалить пальцы на ногах. Это дало небольшую передышку, однако случился рецидив, и в результате американка лишилась правой ноги (части до колена).

Сейчас, по словам Алиши, она учится справляться с повседневными обязанностями. Она предпочитает радоваться тому, что осталась жива и находятся рядом с тремя сыновьями.

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