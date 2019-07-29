Здоровье и медицина

Ангина в жару: как уберечься и почему чаще страдают мужчины

«Ледяной напиток долго всасывается, но быстро выходит с потом — человека снова одолевает жажда»

Слова, знакомые каждому из нас с детских лет: «Не пей холодное — горло заболит» или «Подожди, пока мороженое растает». И хотя даже исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попыталась реабилитировать мороженое: мол, от него летом горлу только польза, практика показывает другое. У человека, который в жару жадно съел порцию мороженого или выпил бутылку холодной сладкой газировки, может заболеть горло.

«За одну жаркую неделю, и особенно в выходные дни, число больных ангиной, поступающих к нам в клинику, увеличилось, — сообщает на своей странице в Facebook главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени З. Красовицкого кандидат медицинских наук Андрей Сницарь. — Чаще мужчины. Это говорит о том, что пиво в нашем городе более популярно, чем охлажденное шампанское. Но… Утверждение, что холодное питье лучше утоляет жажду, — миф, ведь оно действует только на входе: в пересохшем горле».

К тому же за счет разницы температур холодный напиток всасывается дольше, вызывает спазм сосудов, что опасно для людей с сосудистыми проблемами. И быстро, не задерживаясь, выходит из организма с потом — человеку хочется пить снова. А главное — из-за резкого охлаждения горла возникает местное снижение иммунитета слизистой и создаются предпосылки для активации живущей там микрофлоры.

Эти микробы присутствуют на слизистой постоянно, и они ничем «хозяину» особо не мешают. Но оживившись после холодового стресса, миролюбивая до поры до времени флора поднимает голову — микробы начинают размножаться. Возникают та самая ангина, фарингит, ларингит и другие заболевания горла.

«Слишком горячая жидкость спровоцирует изменения на слизистой»

Доктор Сницарь вспоминает, как, приехав в командировку в Таджикистан, поначалу замораживал воду и затем пил оттаявшую. К его удивлению, холодная талая вода плохо утоляла жажду, а вот горячий или теплый зеленый чай действовал лучше и дольше. Поэтому и сейчас советует всем своим пациентам чаще пить чай, вяжущее действие которого помогает хорошо утолить жажду, в отличие от кофе. С кофе хорошо начинать день: он придаст бодрости.

— Жидкость должна быть комфортной температуры, ведь слишком горячие напитки могут спровоцировать изменения на слизистой и даже привести к раку желудка, — считает диетолог, терапевт Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк. — У многих людей и так снижена кислотность, есть рефлюкс, при котором происходит заброс содержимого из желудка в пищевод. Поэтому чистая, приятной температуры вода — лучший выбор. Ее нужно пить не залпом, а маленькими глотками: так она лучше утоляет жажду.

Андрей Сницарь придерживается такого же мнения: «Лучше чистой воды на свете не придумано ничего. Два, а в жару даже три литра воды, если нет противопоказаний со стороны сердца и почек, пойдут на пользу».

Доктор советует воду в жару немного подсолить: через потовые железы уходят и нужные организму соли, поэтому могут возникнуть перебои в работе сердца и почек. У диетолога Юлии Поворознюк другое мнение: «От подсоленной воды пить хочется еще больше!» Но оба доктора единодушны в том, что жажду нельзя утолять сладкой газировкой.

Из-за ее употребления организм интенсивнее теряет соли. Углекислота раздражает слизистую горла, желудка и двенадцатиперстной кишки, усиливает чувствительность организма к холоду, не говоря уже о том, что любителям сладкой газировки проще заполучить ангину.

Доктор Юлия Поворознюк считает, что напитки, которые рекламируются как охлаждающие и хорошо утоляющие жажду, на самом деле имеют мочегонный эффект, что приводит к сгущению крови и повышению уровня сахара. Сначала человек чувствует себя хорошо, а когда уровень сахара в крови падает, то наступает опустошение, одолевает тревожность.

— В сладкой газировке очень много сахара, — подчеркивает Юлия Поворознюк. — Но за счет углекислого газа человек не так сильно ощущает приторный вкус. Если употреблять такие напитки ежедневно и в большом количестве, это может привести к вымыванию полезных электролитов, возникновению сахарного диабета, развитию ожирения. Из-за того, что в сладкой газировке много фосфорной кислоты, вымывается кальций из костей — развивается остеопороз, быстрее портятся зубы.

«Кисель или окрошка на кефире из холодильника действуют как охлаждающий компресс»

Многие люди привыкли утолять жажду тем, что под руку подвернется: молоко, кефир, квас. Но эти напитки, как и пиво, кисель или любимая летняя еда — окрошка на кефире — более вязкие по структуре, а значит, дольше задерживаются на слизистой, действуя как холодный компресс, что снова-таки чаще приводит к ангине. Таким же действием обладает и мороженое.

Летом очень полезны подкисленные напитки с добавлением лимона, лайма. Доктор Сницарь объясняет: «Лимон и другие цитрусовые содержат вещества, разжижающие кровь. А именно сгущением крови, образованием тромбов, а в итоге — возникновением инфаркта или инсульта опасно обезвоживание. Подкисленная вода лучше утоляет жажду. Поэтому пейте на здоровье, если нет язвы».

Полезны соки и нектары с кислинкой, компоты из кислых фруктов, морсы с естественной кислотой, но не слишком сладкие. Особенно хорошо употреблять те, которые вы приготовили сами, а не купили в супермаркете. «Магазинные» напитки обычно содержат избыток вредных пищевых добавок-«ешек».

Доктор Поворознюк также обеими руками за домашние лимонады, которые так нравятся взрослым и детям:

— Годятся любые цитрусовые: лимон, лайм, апельсин или даже кислые ягоды (их нужно растолочь с сахаром). В кувшин хорошо добавить немного мяты. Такие напитки замечательно освежают и отлично утоляют жажду.

Рецепт домашнего лимонада Два средних лимона или апельсина.

Полтора литра воды.

Три столовые ложки сахара.

Мята по вкусу. В стакане горячей воды растворить сахар и вылить в графин. Порезать цитрусовые на восемь частей и выдавить из них сок. Положить в графин фрукты и мяту, влить сок и добавить кипяченую теплую воду. Подавать лимонад, когда он остынет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как спастись от жары: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter